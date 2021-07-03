Koronavirüs DSÖ açıkladı Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede tespit edildi
DÜNYA

DSÖ açıkladı: Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. DSÖ, yaklaşık 100 ülke ve bölgede yeni tip koronavirüsün Delta varyantına rastlandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Delta varyantı kaç ülkede görüldü! DSÖden delta varyantı açıklaması
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.


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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

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Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

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