DSÖ açıkladı: Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

KORONAVİRÜS DSÖ'den 'Delta' uyarısı: Hindistan varyantı baskın tür olmaya başladı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın uyardı: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyor

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.