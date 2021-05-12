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Koronavirüs Denetimler devam edecek 95 bin 948 personel sahada
TÜRKİYE

Denetimler devam edecek:  95 bin 948 personel sahada

Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde alınan tedbirler, Ramazan Bayramı’nda arttırılacak. Şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denetimler devam edecek: ​95 bin 948 personel sahada
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde alınan tedbirler, Ramazan Bayramı’nda arttırılacak. Şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak. İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda alınacak ek tedbirleri açıkladı. Buna göre, şehirler arası seyahat kısıtlaması denetimleri kapsamında 16 bin 669 kolluk personelinin görev alacağı bin 167 yol kontrol noktası oluşturuldu. Yol kontrol noktalarında özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat edenlerin seyahat izin belgeleri tek tek kontrol edilecek.

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TEK TEK KONTROL EDİLECEK

  • Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler çerçevesinde, gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecek. Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 personel görev yapacak. Denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek.

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Bayramda marketler açık olacak

Market, manav ve fırın gibi iş yerleri Ramazan Bayramı’nda da açık olacak. Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek. Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek. Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecek.

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