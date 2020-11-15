Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpeder aynı gün hayatını kaybetti

Gündem

Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor: Süreyi yarı yarıya kısaltacak, milyonlarca lira tasarruf sağlayacak

İzmir'i Antalya'ya bağlayacak otoyol güzergahının ikinci adımı olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından atılacak. Aydın-Denizli arasındaki seyahat süresi bir saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yol sayesinde, zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek. Aydın-Denizli Otoyolu, Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak.