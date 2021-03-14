Koronavirüs Doktor kardeşler 20 gün arayla hayatını kaybetti Sizi unutmadık
TÜRKİYE

Doktor kardeşler 20 gün arayla hayatını kaybetti: ​Sizi unutmadık

Doktor kardeşler 20 gün arayla hayatını kaybetti: Sizi unutmadık

İzmir’de görevleri başında Nisan 2020’de 20 gün arayla koronavirüse yenilen doktor kardeşler Muharrem ve Nuri İdiz’in ailesi, Tıp Bayramı’na buruk girdi. Birçok hastaya şifa dağıtan doktor kardeşlerin ölümleri en çok 82 yaşındaki anneleri Selvet İdiz’i üzdü. Anne İdiz, 4 ay sonra hayatını kaybetti. Muharrem İdiz’in kızı Esra İdiz, “Onlarla gurur duyduğumu keşke yüzlerine bakarak söyleseydim” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri ve Muharrem İdiz
Nuri ve Muharrem İdiz

Kovid-19 nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nisan 2020’de 20 gün arayla vefat eden doktor kardeşler Muharrem ve Nuri İdiz’in ailesi, 14 Mart Tıp Bayramı’na buruk girdi. Meslek yaşantıları boyunca birçok hastaya şifa dağıtan doktor kardeşlerin ölümleri en çok 82 yaşındaki anneleri Selvet İdiz’i üzdü. Evlatlarının acısına dayanamayan anne İdiz, 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Muharrem İdiz’in kızı Esra ve eşi Sevgi İdiz

KEŞKE BABAMLA KUTLASAYDIM

Muharrem İdiz’in 26 yaşındaki kızı Esra İdiz, hayatının en zor 14 Mart Tıp Bayramı’nı yaşayacağını belirterek, “Keşke bu 14 Mart’ta babam burada olsaydı birlikte kutlasaydık. Onunla gurur duyduğumu yüzüne bakarak söyleseydim. İnsanları kurtarmak uğruna bu meslek yolunda öldü. Bu hastalık çok zor. Hastalık her vücutta farklı etkiler gösteriyor. Bazen bir saat bazen de bir hafta sonra hastalar nefes alıp vefat ediyor. Bunun bir garantisi yok” diye konuştu.

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