Doktor kardeşler 20 gün arayla hayatını kaybetti: ​Sizi unutmadık

Kovid-19 nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nisan 2020’de 20 gün arayla vefat eden doktor kardeşler Muharrem ve Nuri İdiz’in ailesi, 14 Mart Tıp Bayramı’na buruk girdi. Meslek yaşantıları boyunca birçok hastaya şifa dağıtan doktor kardeşlerin ölümleri en çok 82 yaşındaki anneleri Selvet İdiz’i üzdü. Evlatlarının acısına dayanamayan anne İdiz, 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Muharrem İdiz’in kızı Esra ve eşi Sevgi İdiz

KEŞKE BABAMLA KUTLASAYDIM

Muharrem İdiz’in 26 yaşındaki kızı Esra İdiz, hayatının en zor 14 Mart Tıp Bayramı’nı yaşayacağını belirterek, “Keşke bu 14 Mart’ta babam burada olsaydı birlikte kutlasaydık. Onunla gurur duyduğumu yüzüne bakarak söyleseydim. İnsanları kurtarmak uğruna bu meslek yolunda öldü. Bu hastalık çok zor. Hastalık her vücutta farklı etkiler gösteriyor. Bazen bir saat bazen de bir hafta sonra hastalar nefes alıp vefat ediyor. Bunun bir garantisi yok” diye konuştu.

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