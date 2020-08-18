Dört belediye başkanı daha korona oldu: 14 gün hastanede tedavi görecekler

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş uyardı: Hastalığı saklamayın, ayıp olan bir şey yok burada

Kastamonu'nun Cide ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Seyrani Filikci, yayınladığı videoda 'hastalığı saklamayın' uyarısında bulundu. Filikci, 'Bana bulaşmaz demeyelim, herkese bulaşabilir. Ayrıca koronavirüs olduğu zaman insanlar bunu söylemekten çekinmesin, sonuçta ayıp olan bir şey yok burada. Bütün dünyayı saran bir hastalıktan bahsediyoruz' dedi.