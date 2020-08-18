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Koronavirüs Dört belediye başkanı daha korona oldu 14 gün hastanede tedavi görecekler
TÜRKİYE

Dört belediye başkanı daha korona oldu: 14 gün hastanede tedavi görecekler

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alanya Belediye Başkanı Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Şu an durumum iyi” dedi.

KARANTİNAYA ALINDI

Elazığ’ın Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı da “Sağlık durumum iyi, 23 gün evimde karantinada olacağım” dedi. Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Belediye Başkanı Alper Öner de ilk belirtilerin görülmesiyle 3 gün evde izole olduğunu, test sonucunun çıkmasıyla 14 gün hastanede tedavi göreceğini belirtti.

KAYMAKAM DA POZİTİF

  • Ordu’da Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Güney ve Tavlı’nın tedavileri izole ev ortamında sürdürülüyor. Önceki gün de Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek korona olduğunu, tedbir amaçlı hastanede bulunduğunu açıklamıştı.

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KORONAVİRÜS
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