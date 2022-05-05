DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı Kovid-19 ile bağlantılı

Bunların bir tanesi yeni bir mutant suşun ortaya çıkma ihtimali. Düşük de olsa yeni çok daha bulaşıcı ya da çok daha hastalık yapıcı bir varyant elbette ortaya çıkabilir. Ama bunun ihtimalinin çok da düşük olduğunu söylemek gerekiyor.