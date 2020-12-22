Koronavirüs DSÖ Covid-19un yeni türü için üye ülkeleri toplantıya çağırdı
DÜNYA

DSÖ Covid-19’un yeni türü için üye ülkeleri toplantıya çağırdı

DSÖ Covid-19’un yeni türü için üye ülkeleri toplantıya çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üye ülkelere korona virüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türünü tartışmak için toplantı çağrısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19’un yeni ve daha bulaşıcı türü ile mücadeleyi ve tedbirleri tartışmak üzere yarın üye ülkelere toplantı çağrısında bulundu. Toplantının üye ülkeler arasındaki bilgi paylaşımına yardımcı olması için yapıldığı belirtildi.

  • DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19’un yeni türü hakkında yaptığı paylaşımda, "Daha iyi bilgiye sahip oluncaya kadar seyahati sınırlandırmak akıllıca olacaktır. Temel mallar ve temel seyahatler için tedarik zincirleri mümkün kalmalı" dedi.

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DSÖ tarafından dün yapılan açıklamada ise, İngiltere’ye uygulanan seyahat kısıtlamalarına değinilerek, gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar için kargo taşımacılığına öncelik verilmesini ve kolaylaştırılması gerektiği belirtilmişti. DSÖ, yeni türün aşıların etkinliğini etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için henüz yeterli bilgi olmadığını ifade etmişti.

Öte yandan DSÖ dün yeni türe karşı paniğe gerek olmadığını bu mutasyonun virüsün evriminin bir parçası olduğunu ifade etmiş, İngiltere’yi yeni türü tespit ettiği için övmüştü.

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