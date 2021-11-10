Koronavirüs DSÖ endişeliyiz diyerek duyurdu 2022 yılında tükenecek
DÜNYA

DSÖ 'endişeliyiz' diyerek duyurdu: 2022 yılında tükenecek

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir açıklama geldi. Küresel boyutta devam eden aşılama kampanyalarıyla birlikte dünyada 2022 yılından itibaren şırınga kıtlığı yaşanabileceği duyuruldu. DSÖ, 2 milyar şırınga açığının küresel aşı çabalarını etkileyebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
DSÖ endişeliyiz diyerek duyurdu: 2022 yılında tükenecek
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Sciencealert'te yer alan habere göre, koronavirüs aşılamasının küresel ölçekte artmasının ardından şırınga tedariği tehlikeye girdi.

DSÖ'nün ilaçlara ve sağlık ürünlerine erişim konusundaki kıdemli danışmanı Lisa Hedman, COVID-19 aşı dozlarının arzı arttıkça, şırınga arzının da bu talebe ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Fransa basınına açıklama yapan Hedman, "Aşı şırıngası sıkıntısı yaşayabileceğimize dair gerçek endişeyi dile getiriyoruz, bu da bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddi sorunlara yol açacaktır. Aşı alımının nasıl gittiğine bağlı olarak, 1 milyardan 2 milyara kadar herhangi bir sayıda şırınga açığı olabilir" dedi.

Diğer aşılamaları da etkileyebilir

AFP raporuna göre dünya çapında 7.25 milyardan fazla COVID-19 aşı dozu uygulandı. Bu, yılda yapılan rutin aşı sayısının neredeyse iki katı ve gereken şırınga sayısının da iki katı.

Hedman, kıtlığın normal aşılamaların da düzenini bozarak daha büyük bir kriz yaratabileceğini açıkladı.

Ayrıca eksikler şırınga ve iğnelerin güvenli olmayan şekilde yeniden kullanılmasına yol açabilir.

Hedman, ülkeleri, istifleme ve panikle satın alma durumlarından kaçınmak için şırınga ihtiyaçlarını önceden planlamaya çağırdı.

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