Koronavirüs DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde
DÜNYA

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya genelinde vaka sayısının arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü" ifadesini kullandı.

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Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile Kovid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek" paylaşımında bulundu.

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