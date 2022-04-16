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Koronavirüs DSÖ İngilterede görülen hepatit vakalarında artış eğilimi var
DÜNYA

DSÖ: İngiltere'de görülen hepatit vakalarında artış eğilimi var

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de şimdiye kadar 74 kişide tespit edilen "gizemli hepatit" vakalarının artış eğiliminde olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
DSÖ: İngilterede görülen hepatit vakalarında artış eğilimi var
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Hepatit vakalarına ilişkin sorularına verilen yazılı yanıtta, vakalarda artış eğilimi ihtimali ve tespit edilen nedeni belirsiz hepatit virüsünün Kovid-19 ile bağlantılı olup olmadığı konularını ele aldı.

Açıklamada, İngiltere'de son bir aydır hepatit vakalarında artış eğilimi gözlemlendiği kaydedilerek, "Nedeni bulunmadan daha fazla vakanın tespit edilme ihtimali çok yüksek." ifadesi kullanıldı.

Patojenlerde koronavirüsün rolü olduğu varsayımları

Şimdiye kadarki vakaların patojeninde üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs veya Kovid-19'un rolü olabileceğine dair varsayımların dikkate alındığı belirtilen açıklamada, buna karşın diğer bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan faktörlerin vakalarda etkili olma ihtimalinin incelendiğine işaret edildi.

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Açıklamada, bazı hepatit vakalarında Kovid-19, bazılarında ise adenovirüs tespit edildiği, fakat hepatit vakalarının bu iki virüsle bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiği vurgulandı.

  • İngiltere'deki hepatit vakalarının yeni bir küresel salgına yol açma ihtimaline değinilmeyen açıklamada, DSÖ üyesi ülkelere, İngiltere'deki hepatit vaka tanımlamalarına uyan enfeksiyonları tanımlayıp Örgüt'e rapor etme çağrısı yapıldı.

İngiltere'de 74 hepatit vakası

DSÖ, dünkü açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta, nedeni belirsiz gizemli hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği vurgulanmıştı.

Koronavirüste "gizemli" hastalık olarak tanımlanmıştı

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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