DSÖ: Son iki haftadaki vaka sayısı salgının ilk altı ayından daha fazla

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde son iki haftada salgının ilk altı ayına kıyasla daha fazla koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi.

Vakaların yarısı Brezilya ve Hindistan'da

Hindistan ve Brezilya’daki vakaların geçen hafta tespit edilen koronavirüs vakalarının yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Ancak dünyanın her yerinde çok hassas bir durumla karşı karşıya olan birçok başka ülke var" ifadelerini kullandı.

Hindistan ve Brezilya’da olanların herhangi bir ülkede de olabileceğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ’nün Covid-19 salgınının başlangıcından beri talep ettiği önlemleri almadıkça Hindistan ve Brezilya’da olanlar başka yerlerde olabilir" dedi.

KORONAVİRÜS DSÖ Moderna aşısının acil kullanımına onay verdi