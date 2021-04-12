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Koronavirüs DSÖ uyardı Salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var
DÜNYA

DSÖ uyardı: Koronavirüs salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol var

DSÖ uyardı: Salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs salgınının sonlanması için "çok uzun bir yol" olduğu uyarısında bulunarak, "Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
DSÖ uyardı: Koronavirüs salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol var
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Fiziksel mesafe, maske, el hijyeni, havalandırma, test, temas takibi, izolasyon ve karantina gibi önlemlerin Kovid-19'a karşı "işe yaramaya devam ettiğini" vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak halk sağlığı önlemlerinde ve bunların uygulanmasındaki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık, bulaşmaya neden oluyor ve hayatlara mal oluyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde pek çok ülkede, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleri ve güçlü sistemlerle virüsün kontrol altına alınabileceğinin görüldüğünün altını çizdi.

"Kovid-19 grip değil, genç insanlar öldü"

DSÖ'nün "sonu olmayan kapanmalara" karşı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını ve seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz. Ancak şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Kovid-19'un grip olmadığını bir kez daha tekrarlayarak şunları kaydetti:

"Genç, sağlıklı insanlar öldü. Hayatta kalanlar için ise bu enfeksiyonun uzun vadeli sonuçlarını tam olarak kestiremiyoruz. Bu salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var. Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor."

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