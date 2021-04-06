DSÖ'den 'aşı pasaportu' açıklaması: Sıcak bakmıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, aşı pasaportuna yönelik önemli mesajlar verdi.

Harris, "DSÖ olarak biz bu aşamada aşı pasaportunu ülkelere giriş veya çıkış için bir gereklilik olarak görmek istemiyoruz. Çünkü aşının bu aşamada bulaşmayı engellediğinden emin değiliz" diyerek aşılar hakkındaki belirsizliğin ilk sorun olduğunu dile getirdi.

DAĞITIMDAKİ ADALETSİZLİK

Aşı pasaportuna sıcak bakmadıklarını kaydeden Harris, ikinci sorunun ise aşıların dağıtımında yaşanan adaletsiz dağıtım olduğunu belirtti. Harris, "Aşıya şu ya da bu nedenle sahip olamayan kişilere karşı ayrımcılık sorunu da var. Hakkaniyet sorunu da önemli" şeklinde konuştu.

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Harris ayrıca, Çin merkezli iki şirket olan Sinopharm ve Sinovac’ın ürettiği korona virüs aşılarının Nisan ayı sonunda acil kullanım listesine alınması için incelemeyi beklediğini söyleyerek, "Çünkü daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.

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