Koronavirüs DSÖden aşı pasaportu açıklaması Sıcak bakmıyoruz
DÜNYA

DSÖ'den 'aşı pasaportu' açıklaması: Sıcak bakmıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, aşılamanın virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve aşı adaletsizliği nedeniyle ülkelerin seyahati kolaylaştırmak için çıkarmayı planladıkları aşı pasaportuna sıcak bakmadıklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
DSÖden aşı pasaportu açıklaması: Sıcak bakmıyoruz
Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, aşı pasaportuna yönelik önemli mesajlar verdi.

Harris, "DSÖ olarak biz bu aşamada aşı pasaportunu ülkelere giriş veya çıkış için bir gereklilik olarak görmek istemiyoruz. Çünkü aşının bu aşamada bulaşmayı engellediğinden emin değiliz" diyerek aşılar hakkındaki belirsizliğin ilk sorun olduğunu dile getirdi.

DAĞITIMDAKİ ADALETSİZLİK

Aşı pasaportuna sıcak bakmadıklarını kaydeden Harris, ikinci sorunun ise aşıların dağıtımında yaşanan adaletsiz dağıtım olduğunu belirtti. Harris, "Aşıya şu ya da bu nedenle sahip olamayan kişilere karşı ayrımcılık sorunu da var. Hakkaniyet sorunu da önemli" şeklinde konuştu.

Harris ayrıca, Çin merkezli iki şirket olan Sinopharm ve Sinovac’ın ürettiği korona virüs aşılarının Nisan ayı sonunda acil kullanım listesine alınması için incelemeyi beklediğini söyleyerek, "Çünkü daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.

'Aşı pasaportu şartı' tartışmalara neden oldu: DSÖ tavsiyede bulundu
KORONAVİRÜS
'Aşı pasaportu şartı' tartışmalara neden oldu: DSÖ tavsiyede bulundu

'Koronavirüs aşı kartı' 'aşı pasaportu' olarak gösterilebilir
KORONAVİRÜS
'Koronavirüs aşı kartı' 'aşı pasaportu' olarak gösterilebilir

''Aşı milletçiliği''ne dikkat: Rezerve edilen aşı siparişleri üstünden zorunlu aşı tartışması yapılması çok uygun değil
KORONAVİRÜS
''Aşı milletçiliği''ne dikkat: Rezerve edilen aşı siparişleri üstünden zorunlu aşı tartışması yapılması çok uygun değil

Aşı pasaportunu gündeme getiren profesör: Yaklaşık 3 ay süremiz var
KORONAVİRÜS
Aşı pasaportunu gündeme getiren profesör: Yaklaşık 3 ay süremiz var
Abone Ol Google News
Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

​Araçlarınızı perşembe günü kapalı yerlere almaya özen gösterin.
Ligin üstü de altı da bu maçı takip ediyor

Ligin üstü de altı da
bu maçı takip ediyor

Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Bakan Kocadan Kılıçdaroğluna tepki

"Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir."
Rütbeleri ağır geliyorsa hafifletmesini biliriz

Rütbeleri ağır geliyorsa hafifletmesini biliriz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 104 amirale ağır sözler.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Kaynar suyla yaktılar

Kaynar suyla yaktılar

'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika boyunca dövdüler.
Arayıp dalga geçiyorlar

Arayıp dalga geçiyorlar

'Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan arıyorum'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.