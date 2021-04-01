Koronavirüs DSÖden aşı uyarısı Avrupada aşılama kabul edilemez şekilde yavaş
DÜNYA

DSÖ'den aşı uyarısı: Avrupa’da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş

DSÖ'den aşı uyarısı: Avrupa’da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da Kovid-19’a karşı aşılamanın "kabul edilemez şekilde yavaş" olduğunu ifade ederek Avrupa’nın dünyada salgından en çok etkilenen ikinci bölge olmaya devam ettiğini vurguladı.

Haber Merkezi İHA
DSÖden aşı uyarısı: Avrupa’da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş
Hans Kluge

Avrupa’da yavaş seyreden aşılama uygulamasına Dünya Sağlık Örgütünden tepki geldi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa’daki aşılamanın "kabul edilemez şekilde yavaş" olduğunu vurgulayarak salgının seyrini "endişe verici" şeklinde nitelendirdi.

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Aşıların Kovid-19 salgınından kurtulmanın en iyi yolu olduğunu kaydeden Kluge, "Aşıların piyasa sürülmesi kabul edilemez derecede yavaştır. Açık konuşayım, üretimi hızlandırarak, aşıların uygulanmasının önündeki engelleri azaltarak ve şu anda stoklarımızda bulunan her bir aşı şişesini kullanarak süreci hızlandırmalıyız" dedi.

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Kluge, Avrupa’da şu ana kadar toplam nüfusun yüzde 10’una aşının tez dozunun uygulandığını, yüzde 4’üne ise ikinci dozun yapıldığını belirterek bölgenin İngiltere ve ABD’den çok daha yavaş olduğunu ifade etti. Avrupa’da 80 yaşın üzerinde olanlar dışında her yaş grubunda yeni vaka sayısının arttığına dikkat çeken Kluge, "Bu, yaşlılara yapılan aşıların işe yaradığını gösterirken, gençlerin savunmasız bırakıldığının bir işareti" ifadelerini kullandı.

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Kluge, 5 hafta önce haftalık yeni vaka sayısının 1 milyonun altına düştüğünü hatırlatarak, "Ancak şimdi bölgenin durumu birkaç aydır gördüğümüzden daha endişe verici" dedı. Geçtiğimiz hafta, Avrupa’daki ülkelerde 1.6 milyon yeni vaka ve 24 bine yakın ölümle Covid-19’un yayılmasının arttığını bildiren Kluge "Bölge, hızla 1 milyona yaklaşan toplam ölüm sayısı ve 45 milyonu aşmak üzere olan toplam vaka sayısı ile dünyadaki bölgeleri arasında Covid-19’dan en çok etkilenen ikinci bölge olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

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