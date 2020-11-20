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Koronavirüs DSÖden korkutan açıklama Avrupa yeniden salgının merkezi oldu, her 17 saniyede bir insan ölüyor
DÜNYA

DSÖ'den korkutan açıklama: Avrupa yeniden salgının merkezi oldu, her 17 saniyede bir insan ölüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşayan Avrupa ülkeleri için endişelendiren bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. Avrupa’da son bir haftada 29 binden fazla kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Avrupa bir kez daha pandeminin merkezi haline geldi. Her 17 saniyede bir insan ölüyor. Çok zor bir altı ay Avrupa’yı bekliyor

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Birçok Avrupa ülkesi, ekim ayının ortasından bu yana, bahar aylarında uyguladığı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu. Bugüne kadar Avrupa’da 15 milyon 738 bin 179 vaka tespit edildi. Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 354 bin 154’e ulaştı. Bölgesel olarak Avrupa’dan daha fazla vaka ve ölüm bildiren tek kıta, Amerika oldu. Vakaların ve ölümlerin büyük çoğunluğu İngiltere, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya’da görüldü.

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  • En fazla can kaybı 53 bin 870 kişinin öldüğü İngiltere’de, en fazla vaka da 2 milyon 115 bin 717 kişiyle Fransa’da görüldü.

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Yoğun bakım servisleri doldu

BBC Türkçe'nin haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa ülkelerinin yeniden salgının merkezi haline geldiğini ve zor bir sürecin başladığını söyledi. Dünya genelindeki vaka sayılarının yüzde 28’inin, can kayıplarının ise yüzde 26’sının Avrupa’da olduğunu belirten Dr. Kluge, son dönemde özellikle İsviçre ve Fransa’yla ilgili kaygılarının arttığını, bu iki ülkede yoğun bakım doluluk oranının yüzde 95’in üzerine çıktığını vurgulayarak, "Avrupa bir kez daha, bu kez ABD ile birlikte pandeminin merkezi haline geldi. Her 17 saniyede bir insan ölüyor. Aşı çalışmalarında gelişme var. Tünelin ucunda ışık göründü ama çok zor bir altı ay Avrupa’yı bekliyor." ifadelerini kullandı.

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