DSÖ'den korkutan açıklama: Omicron Avrupa’nın yarısını vuracak

Yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edilen Avrupa’da artış bu hafta iki kattan fazla. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un Omicron varyantının daha önceki varyantlara göre daha hızlı yayıldığını ve Avrupa’nın yarısından fazlasına 6-8 haftada Omicron varyantı bulaşacağı uyarısı yaptı. Bu durumun ülkelerin sağlık sistemlerinde büyük baskı oluşturacağı belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) artan koronavirüs vakaları ile ilgili yapılan açıklamada, “Önümüzdeki iki ay içerisinde Avrupalıların yüzde 50’sinden fazlası Omicron’a yakalanabilir” ifadeleri yer aldı.
DSÖ’nün Avrupa ofisi bölge müdürü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, “Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü, Avrupa’daki nüfusun (445 milyon) yüzde 50’sinden fazlasının önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor” dedi.
Kluge, Avrupa’da 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası görüldüğünü ve iki haftalık bir süre içinde sayının iki katından fazla arttığını söyledi. DSÖ yöneticisi Tedros Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve Delta varyantına göre daha hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, “Buna rağmen semptomlar hafif olarak kategorize edilmemeli” demişti.