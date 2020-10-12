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DÜNYA

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve İngiltere'deki aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin sorusunu, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao cevapladı.

DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren, DSÖ Yönetim Kurulu'nun Kovid-19 ile mücadele özel oturumunda konuştu.
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(Kovid-19 için) aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz. diyen Ghebreyesus, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.
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Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.
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Her konuşmasında olduğu gibi yine küresel dayanışma çağrısında bulunan Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.
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DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.
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DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi
Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını ile ilgili DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Genel Direktör Ghebreyesus, koronavirüs aşısı için tarih verdi. Bütün dünyanın cevabını beklediği koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak sorusu için verilen tarih ve açıklamanın detayları şöyle:



On aşı FAZ-3 denemesinde

Dünyadaki aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Swaminathan, "Tüm dünyada gerçekleşen klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmek gerçekten çok cesaret verici. Bildiğiniz gibi şu anda klinik deneylerin bazı aşamalarında yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10'u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Bunlar (son aşamadaki aşılar) bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek." dedi.

Dr. Swaminathan, Kovid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi.

Bilim insanı Swaminathan, Kovid-19 için pek çok adayı olmasının, etkili ve güvenli bir Kovid-19 aşısı bulunma şansını artırdığına dikkati çekti.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı ve İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Sorumlusu Dr. Simao ise "Bu aşının, denemenin yapıldığı ülkede, deneye tabi tutulduğu ülkede ruhsatlandırılması gerekecek." dedi.

Simao, DSÖ'nün Kovid-19 aşısı için "ulusal regülatör makamlarla çok yakın çalıştığını belirterek, FAZ-3 denemelerinin fiilen sona ermesinden sonra yaygın bir aşılama için pek çok adım atılması gerektiğini kaydetti.

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