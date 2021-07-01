Koronavirüs Düğünlerde yeni dönem Kim ne takmış derdine son
TÜRKİYE

Düğünlerde yeni dönem: Kim ne takmış derdine son

Birçok alışkanlığı değiştiren koronavirüs salgını, davetiye tercihlerini de etkiledi. Yeni evlenecek çiftler, dijital ve basılı davetiyelerine nakit ve altın hesaplarının QR kodlarını eklemeye başladı. Davetlilerin telefonlarıyla okuttuğu kodla belirtilen hesaba ister nakit ister altın göndermesi takı merasimleri de değişmeye başladı. Bu sayede kim ne taktı sorunalı ortadan kalkmış oluyor.

Haber Merkezi DHA
Düğünlerde yeni dönem: Kim ne takmış derdine son
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Hayatımıza yeni giren QR kodlu davetiyeler, düğünlerdeki takı seremonisini kökten değiştiriyor. Yeni evlenecek çiftler, QR kodlu davetiyelere, bankalardaki nakit ve altın hesaplarının IBAN numarasını ekliyor. Bu sayede, organizasyona davet edilenler telefonlarıyla okuttukları QR koduyla çiftlerin hesabına ister nakit ister altın gönderebiliyor. Düğünün yanı sıra doğum günü, altın günü, sünnet gibi etkinlikler için de kullanılmaya başlayan sistem hem davet sahipleri hem de davetlilere kolaylık sağlıyor.

“KİM NE TAKMIŞ” SORUSU ORTADAN KALKIYOR


2020’nin kasım ayında hayatlarını birleştiren Şafak ve Merve Kömürlü çifti, QR kodu kullanarak nikahlarına katılamayan yakınlarına davetiye gönderdi. Süreçten bahseden Şafak Kömürlü, “Davetiye bastırırken bir video da hazırladım ben. Videonun sonuna önce IBAN numaramızı eklemiştim ama biraz tuhaf olmuştu. Sonra internetten biraz araştırma yapınca dijital takı platformu ile tanıştım. Önce kendimiz rastgele bir davet oluşturup uygulamayı test ettik. Daha sonra hazırlamış olduğum videonun sonuna uygulamada edindiğimiz QR kodu ve ismini ekledik. Böylece sevdiklerimize, eşimize, dostumuza davetiyelerini göndermiş olduk. Onların arasından nikaha gelemeyenler, takılarını bu şekilde bize ilettiler” dedi.

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"PANDEMİ BİZE FAYDA SAĞLADI DİYEBİLİRZ"

Merve Kömürlü ise, QR kodlu davetiyenin avantajlı olduğunu söyleyerek, “Düğün, nikah yaptıktan sonra öncelikle kimin ne taktığına bir bakılıyor hem çiftler hem de aileler tarafından. Ama biz QR kodlu davetiyelerimiz ile bu durumu ortadan kaldırdık. Çünkü hesabımıza direkt kimin ne taktığını görmüş olduk. Bir diğer avantajı da takıları koymak için kasa edinme kaygımız olmadı. Kendi altın hesabımıza yattığı için kolaylıkla işlemlerimi yapabildik. En önemlisi de düğünlerde, nikahlardaki takı töreni. Bu da gelin ve damat üzerinde büyük bir yük oluyor. Bu sayede böyle bir derdimiz de olmadı. Bunu pandeminin bize sağladığı fayda olarak değerlendirebiliriz aslında” diye konuştu.

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Organizasyonlar dijital ortama taşındı

Organizatör Tolgahan Acar, pandeminin ilk dönemlerinde çiftlerin ve ailelerinin organizasyonlarının ertelenmesi ve beraberinde ‘takı’ kaygısı duymalarının mobil takı uygulamalarına ilgiyi artırdığını söyledi. Acar, “Pandemi nedeniyle düğünlerde de sıkıntılar yaşandı. Çiftler kısıtlamalardan dolayı düğünlerini ertelemek durumunda kaldı. Ancak ailelerin takı merasimi, takı toplayamama gibi farklı bir bakış açıları oldu. Pandeminin kişilere öğrettiği, bu organizasyonların dijital ortamlara geçişi oldu. Bu durum kişilerin davetiyelerine IBAN yazmasına, QR kod bastırmasına ya da bunu dijital ortamda bir uygulama üzerinden paylaşmasına olanak sağladı.

  • Bu bağlamda dijital davetiyelerin kullanımı da sıklaşmaya başladı. Kişiler kendi davetiyelerini, seçtikleri görsellerle süsleyip davetlerine erişilebilecek linkleri ya da QR kodları, davetiye videolarının içerisine gömmüş oldular. Bu geri bildirimlerle biz de geliştirdiğimiz uygulama ile hazırlar, ücretsiz bir şekilde davetiyelerini üretir olduk” dedi.

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