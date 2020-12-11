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Koronavirüs Dünya 8 milyar doz sipariş verdi Aralık içinde başlıyor
DÜNYA

Dünya 8 milyar doz sipariş verdi: Aralık içinde başlıyor

Dünya 8 milyar doz sipariş verdi: Aralık içinde başlıyor

Koronavirüsün küresel salgın ilan edilmesinin ardından hızla yürütülen aşı çalışmalarında ümit vadeden 9 aşının ön siparişleri 8 milyar dozu buldu. Birçok ülkenin en erken bu ayın ikinci yarısında aşı uygulamasına başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'u küresel salgın ilan etmesinin üzerinden geçen 9 aylık süreçte çok sayıda şirket ve sağlık kuruluşunun başlattığı aşı çalışmalarında hızla yol alınırken, en fazla ümit vadeden 9 aşının ön siparişlerinin neredeyse 8 milyar dozu bulduğu ifade ediliyor. Dünyada 2020 sonuna kadar onlarca milyon, 2021'de de milyarın üzerinde insana Kovid-19 aşılarının yapılması planlanıyor.

İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı

Birçok ülkenin milyonlarca doz sipariş ettiği aşıların ise en erken bu ayın ikinci yarısında uygulanmaya başlanması öngörülüyor. ABD’de yüksek olasılıkla Pfizer/BioNTech aşısına onay verileceği, bu onaydan sonraki 24 saat içinde ilk dozların yapılmaya başlanacağı tahmin ediliyor. Brezilya’da da aşılamanın Ocak 2021’de başlayacağı ifade ediliyor. Şu ana kadar 6 şirketle yaklaşık 2 milyar doz aşı satın almak üzere anlaşma yapan AB, anlaşmaları tüm üye ülkeler adına yapıyor. AB yetkilileri, aşı fiyatları ve ödenen miktarlar hakkında “ticari sır” oldukları gerekçesiyle açıklama yapmıyor.

Biz aşıya güveniyoruz
KORONAVİRÜS
Biz aşıya güveniyoruz

İŞTE ÖN SİPARİŞLER:

  • -ABD, 810 milyon doz
  • -Kanada, 266 milyon doz
  • -AB, 1 milyar 965 milyon doz
  • -İngiltere, 357 milyon doz
  • -Hindistan, 2 milyar 200 milyon doz
  • -Brezilya, 246 milyon doz
  • -Endonezya, 225 milyon doz
  • -Meksika, 210 milyon doz
  • -Çin, AstraZeneca/Oxford'dan 200 milyon doz
  • -Rusya, Gamaleya'dan 160 milyon doz
  • -Avustralya, 135 milyon doz
  • -Pakistan, Sinopharm'dan 88 milyon doz
  • -Özbekistan, Gamaleya'dan 70 milyon doz
  • -Güney Kore, 64 milyon doz
  • -Japonya, 290 milyon doz
  • -Mısır, Gamaleya'dan 50 milyon doz
  • -Nepal, Gamaleya'dan 50 milyon doz
  • -Orta Doğu Bloku, Sinopharm'dan 75 milyon doz
  • -Latin Amerika Bloku, AstraZeneca/Oxford'dan 150 milyon doz
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