Dünya 8 milyar doz sipariş verdi: Aralık içinde başlıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'u küresel salgın ilan etmesinin üzerinden geçen 9 aylık süreçte çok sayıda şirket ve sağlık kuruluşunun başlattığı aşı çalışmalarında hızla yol alınırken, en fazla ümit vadeden 9 aşının ön siparişlerinin neredeyse 8 milyar dozu bulduğu ifade ediliyor. Dünyada 2020 sonuna kadar onlarca milyon, 2021'de de milyarın üzerinde insana Kovid-19 aşılarının yapılması planlanıyor.

KORONAVİRÜS İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı

Birçok ülkenin milyonlarca doz sipariş ettiği aşıların ise en erken bu ayın ikinci yarısında uygulanmaya başlanması öngörülüyor. ABD’de yüksek olasılıkla Pfizer/BioNTech aşısına onay verileceği, bu onaydan sonraki 24 saat içinde ilk dozların yapılmaya başlanacağı tahmin ediliyor. Brezilya’da da aşılamanın Ocak 2021’de başlayacağı ifade ediliyor. Şu ana kadar 6 şirketle yaklaşık 2 milyar doz aşı satın almak üzere anlaşma yapan AB, anlaşmaları tüm üye ülkeler adına yapıyor. AB yetkilileri, aşı fiyatları ve ödenen miktarlar hakkında “ticari sır” oldukları gerekçesiyle açıklama yapmıyor.

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