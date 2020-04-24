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Koronavirüs Dünya geneli koronavirüs bilançosu 195 bin kişi öldü, 775 bin kişi iyileşti
DÜNYA

Dünya geneli koronavirüs bilançosu: 195 bin kişi öldü, 775 bin kişi iyileşti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 2,8 milyonu geçerken, can kayıpları 195 bine, iyileşenlerin sayısı ise 775 bine ulaştı. Salgının ortaya çıktığı ve 4 bin 632 kişinin öldüğü Çin'de ise 9 gündür yeni can kaybı olmadı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 50 bin 939'a çıkarken, virüs bulaşanların sayısı 900 bini geçti. İyileşenlerin sayısı 90 bine yükseldi.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 969 oldu. Virüs bulaşanların sayısı 192 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 60 bin 498'e çıktı.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e, vaka sayısı ise 219 bin 764'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 92 bin 355 oldu.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 245'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 43 bin 493 oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 187 bin 708 olarak açıklandı.

İngiltere'de can kaybı 19 bin 506'ya, Kovid-19 bulaşanların sayısı 143 bin 464'e çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 6 bin 679'a, Almanya'da 5 bin 632'ye, İran'da 5 bin 574'e, Hollanda'da 4 bin 289'a, Brezilya'da 3 bin 407'ye, Kanada'da 2 bin 197'ye, İsveç'te 2 bin 152'ye, İsviçre'de 1578'e ve Meksika'da ise 1069'a çıktı.

Salgının ortaya çıktığı ve 4 bin 632 kişinin öldüğü Çin'de ise 9 gündür yeni can kaybı olmadı.

Onlarca ölü defnedildi: Yüzlerce yeni mezar açıldı
FOTOĞRAF 21
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Vakaların 50 bini aştığı ve Covid-19'un 3 bin 331 can aldığı Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, Manaus'taki hastaneler tamamen dolu ve toplu mezara her gün onlarca ceset gömülüyor.
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Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ın en büyük şehri Manaus'taki toplu mezara defnedilen corona virüs kurbanlarına, son 24 saat içerisinde yenileri eklendi.
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Yakınlarını kaybedenler tabutların bir iş makinesi tarafından toprakla kapatılmasını çaresizlikle izliyor.
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Dün, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Title
Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
Onlarca ölü defnedildi: Yüzlerce yeni mezar açıldı
Latin Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bini geçti. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 50 bin 36'ya yükselirken salgın sebebiyle 3 bin 331 kişi yaşamını yitirdi. Guadalajara'daki Mezquitan mezarlığında çalışan işçiler, corona virüs kurbanları için yeni yerler hazırlıyor.


Arjantin'de mahkumlar isyan çıkardı

Arjantin'de salgın nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

ABD donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Gine Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınıyla mücadele biriminin başkanı Dr. Sakoba Keita'ya virüs bulaştı.

Avusturya'da 15 Mayıs'tan itibaren okullar iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açacak.

Çekya'da dışarı çıkma ve seyahat etme yasağı kaldırıldı.

AB, üçüncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güney Kore'de ev karantinası talimatlarını ihlal edenler, elektronik bilekliklerle izlenecek.

Myanmar'da uygulanan kısıtlamalar uzatıldı.

Endonezya'da kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

Hollanda'da futbol sezonu iptal edildi

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), salgın nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini, liglerde şampiyon çıkmayacağını, küme düşme ve yükselme olmayacağını bildirdi.

FIFA, Kovid-19'la mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Güney Kore'de salgın nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

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