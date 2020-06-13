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Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Can kaybı 428 bin 352ye yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 428 bin 352’ye yükseldi

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 428 bin 352’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 428 bin 352’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 741 bin 62’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 966 bin 877’ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 428 bin 352’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 741 bin 62’ye yükseldi.

Rusya ve Brezilya'da vaka sayılarında kritik artış

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 829 bin 902 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 41 bin 901’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 715 olurken, vaka sayısı ise 511 bin 423’e ulaştı.

Rusya ölüme terk ediyor: Rusya'da koronavirüs tedavi bedeli 40 bin lira
KORONAVİRÜS
Rusya ölüme terk ediyor: Rusya'da koronavirüs tedavi bedeli 40 bin lira

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 236 bin 305 olurken, 34 bin 223 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 187 bin 251’e çıkarken; 8 bin 863 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 156 bin 287 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 374 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 481’e yükselirken, hasta sayısı 292 bin 950 oldu.

Brezilya ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu
KORONAVİRÜS
Brezilya ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu

İran'da ölü sayısı 8 bin 659'a çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 659’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 182 bin 525’e çıktığı açıklandı.

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