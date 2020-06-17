Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Can kaybı 446 bin 184e yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 446 bin 184’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 184’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 265 bin 942’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 323 bin 114’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 184’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 265 bin 942’ye yükseldi.

Rusya ve Brezilya'da vaka sayıslarında kritik artış

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 928 bin 834 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 45 bin 456’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 284 olurken, vaka sayısı ise 545 bin 458’e ulaştı.

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bin 282 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bin 282 kişi öldü

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 237 bin 500 olurken, 34 bin 405 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 188 bin 382’ye çıkarken; 8 bin 910 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 157 bin 716 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 547 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 969’a yükselirken, hasta sayısı 298 bin 136 oldu.

Putin koronavirüsten "Dezenfektan tüneli" ile korunuyor
KORONAVİRÜS
Putin koronavirüsten "Dezenfektan tüneli" ile korunuyor

İran'da ölü sayısı 9 bin 65'e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 65’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 192 bin 439’a çıktığı açıklandı.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
OYNAT 00:00
İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


Abone Ol Google News
Daha önce yazdık yine destan yazacağız

Daha önce yazdık yine destan yazacağız

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.
Halkın psikolojisi 11 Eylülden daha kötü

Halkın psikolojisi 11 Eylül'den daha kötü

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor
HarekatSincara uzanabilir

Harekat
Sincar'a uzanabilir

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli'yi kabul edecek.

​MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de!
Tarih yazdılar

Tarih yazdılar

​​Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

​İstanbul'da enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Çökme riski bulunan bina sakinlerinden ilginç tepki.

Operasyonu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.

​Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.