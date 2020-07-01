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Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Can kaybı 514 bin 50ye yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüste son durum: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514 bin 50’ye yükseldi

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 514 bin 50’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 514 bin 50’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 591 bin 470’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 800 bin 659’a ulaştı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 408 bin 485 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 59 bin 656’ya ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 320 olurken, vaka sayısı ise 647 bin 849’a ulaştı.

Kabus devam ediyor: Brezilya, Meksika ve Hindistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor
KORONAVİRÜS
Kabus devam ediyor: Brezilya, Meksika ve Hindistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 578 olurken, 34 bin 767 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 195 bin 832’ye çıkarken; 9 bin 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 730’a yükselirken, hasta sayısı 312 bin 654 oldu.

Bir cenaze vakası daha: 19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEM
Bir cenaze vakası daha: 19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

İran'da ölü sayısı 10 bin 817'ye çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 817 ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 227 bin 662’ye çıktığı açıklandı.

İran'da koronavirüsten bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi: Ülkede öelnlerin sayısı 10 bin 817'e yükseldi
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüsten bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi: Ülkede öelnlerin sayısı 10 bin 817'e yükseldi
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