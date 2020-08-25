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Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Can kaybı 817 bin 33e yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 817 bin 33’e yükseldi

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 817 bin 33’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 817 bin 33’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 812 bin 869’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 363 bin 910’a ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 915 bin 630 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 181 bin 114’e ulaştığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli koronavirüs aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü
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Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli koronavirüs aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü

Güney Amerika'da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 627 bin 217 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 115 bin 451’e ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 600 bin 438 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 813 olarak rapor edildi.

Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 916 olurken, vaka sayısı 399 bin 568’e yükseldi.

Hong-Kong'da ilk kez bir hastaya ikinci kez koronavirüs teşhisi konuldu
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Hong-Kong'da ilk kez bir hastaya ikinci kez koronavirüs teşhisi konuldu

Avrupa'da vaka ve ölü sayıları

İtalya’da toplam vaka sayısı 260 bin 298 olarak belirtilirken, toplam ölü sayısı ise 35 bin 441 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 236 bin 117 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 336 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplamda 9 bin 996 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 82 bin 92 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İran'da ölü sayısı 20 bin 776'ya çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 776’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 361 bin 150’ye çıktığı açıklandı.

İngiltere'de koronavirüs partisi düzenleyenler termal kameraya yakalandı
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İngiltere'de koronavirüs partisi düzenleyenler termal kameraya yakalandı
İngiltere'nin Gorton kentinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan koronavirüs partisi, polisin termal kamerasıyla görüntülendi. Polis yaptığı açıklamada partiye yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirtti.


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