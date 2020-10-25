Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı bir milyon 154 bin 862

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 827 bin 932 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 230 bin 68’e ulaştığı bildirildi.

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Güney Amerika'da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 381 bin 224 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 156 bin 926 ulaştığı bildirildi.

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Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı bir milyon 81 bin 336’ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 613 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı bir milyon 7 bin 711’e ulaşırken can kaybı ise 30 bin olarak açıklandı.

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Avrupa'da vaka sayılarında artış sürüyor

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı bir milyon 110 bin 372, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 752 olarak raporlandı.

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı bir milyon 86 bin 497’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin 645’e yükseldiği aktarıldı.