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Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Can kaybı 896 bin 926ya yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu! Ülke ülke koronavirüs bilançosu

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 896 bin 926'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 492 bin 982’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 592 bin 280’e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 485 bin 575 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193 bin 534’e ulaştığı bildirildi.

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Rusya, ikinci aşının klinik deneylerini tamamladı

Güney Amerika'da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 147 bin 794 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 127 bin’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 691 bin 575’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 838 olarak rapor edildi.

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İngiltere'de koronavirüse yakalanan yolcu uçaktan inmek istemedi
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İngiltere'de koronavirüse yakalanan yolcu uçaktan inmek istemedi
İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişi, İtalya'ya gitmek için uçağa bindi. Kendilerine uyarı mesajı gelmesi üzerine uçağa giren yetkililer yolcuyu indirerek karantina merkezine götürdü.


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