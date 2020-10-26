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Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı giderek artıyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 889 bin 179 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 230 bin 510 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle bir milyon 159 bin 93 kişi yaşamını yitirdi.

  • Vaka sayısı 43 milyon 346 bin 266'ya çıkarken, virüs saptanan 31 milyon 905 bin 19 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 10 milyon 282 bin 154 vaka bulunuyor.

Fransa'da koronavirüs vakaları patladı: Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 10 arttı
KORONAVİRÜS
Fransa'da koronavirüs vakaları patladı: Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 10 arttı

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 889 bin 179 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 230 bin 510 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini geçti: Tedbirler sıkılaştırıldı
KORONAVİRÜS
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini geçti: Tedbirler sıkılaştırıldı

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

  • "Hindistan (7 milyon 909 bin 959), Brezilya (5 milyon 394 bin 128), Rusya (1 milyon 513 bin 877), Fransa (1 milyon 138 bin 507), İspanya (1 milyon110 bin 372), Arjantin (1 milyon 90 bin 589), Kolombiya (1 milyon 15 bin 885), Peru (888 bin 715), Meksika (891 bin 160), İngiltere (873 bin 800), Güney Afrika (715 bin 868), İran (568 bin 896), İtalya (525 bin 782), Şili (502 bin 63), Irak (451 bin 707), Almanya (437 bin 866), Bangladeş (398 bin 815), Endonezya (389 bin 712), Filipinler (370 bin 28), Türkiye (361 bin 801), Suudi Arabistan (344 bin 875), Ukrayna (343 bin 498), Pakistan (328 bin 602), Belçika (321 bin 31) ve İsrail (309 bin 946)."

İspanya'da salgın ağırlaşıyor: Kovid-19'a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti
KORONAVİRÜS
İspanya'da salgın ağırlaşıyor: Kovid-19'a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

  • "Brezilya (157 bin 163), Hindistan (119 bin 30), Meksika (88 bin 924), İngiltere (44 bin 896), İtalya (37 bin 338), Fransa (34 bin 761), İspanya (34 bin 752), Peru (34 bin 149), İran (32 bin 616), Kolombiya (30 bin 154), Arjantin (28 bin 896), Rusya (26 bin 50), Güney Afrika (18 bin 968), Şili (13 bin 944), Endonezya (13 bin 299), Ekvador (12 bin 553), Belçika (10 bin 810), Irak (10 bin 623) ve Almanya (10 bin 138)."
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