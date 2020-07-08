Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 546 bin 964 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 912 bin 820 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 504 bin 721 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 3 milyon 97 bin 84 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 133 bin 972 kişi yaşamını yitirdi.

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Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (bir milyon 674 bin 655), Hindistan (744 bin 6), Rusya (700 bin 792), Peru (309 bin 278), Şili (301 bin 19), İspanya (299 bin 210), İngiltere (286 bin 349), Meksika (268 bin 8), İran (245 bin 688), İtalya (241 bin 956), Pakistan (237 bin 489), Suudi Arabistan (217 bin 108), Güney Afrika (215 bin 855), Türkiye (207 bin 897), Almanya (198 bin 355), Fransa (168 bin 810), Bangladeş (168 bin 645), Kolombiya (124 bin 494), Kanada (106 bin 167), Katar (100 bin 945), Çin (83 bin 572), Arjantin (83 bin 426), Mısır (77 bin 279), İsveç (73 bin 344), Endonezya (66 bin 226), Irak (64 bin 701), Belarus (64 bin 3), Ekvador (63 bin 245), Belçika (62 bin 123), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (52 bin 600), Kuveyt (51 bin 245), Kazakistan (51 bin 59) Hollanda (50 bin 694) ve Ukrayna (50 bin 414)."

OYNAT 04:53 Türk bilim insanlarından büyük başarı: Koronavirüs milli mikroskop ile üç boyutlu görüntülendi Türk bilim insanları büyük bir başarıya imza attı. Koronavirüs milli mikroskop ile üç boyutlu olarak görüntülendi. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oral detayları TVNET canlı yayınında anlattı. BiP'te paylaş

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Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde: