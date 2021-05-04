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Koronavirüs Dünya genelinde 1,16 milyardan fazla doz koronavirüs aşısı yapıldı
DÜNYA

Dünya genelinde kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? En çok aşı yapılan ülkeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 160 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Türkiye, 23 milyon 809 bin 421 doz aşı ile dünyada yedinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? En çok aşı yapılan ülkeler
Arşiv

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 275 milyon 340 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 245 milyon 590 bin ile ABD, 154 milyon 210 bin ile Hindistan, 49 milyon 830 bin ile İngiltere, 43 milyon 170 bin ile Brezilya, 30 milyon 150 bin ile Almanya, 23 milyon 809 bin ile Türkiye, 22 milyon 280 bin ile Fransa, 20 milyon 760 bin ile İtalya, 20 milyon 170 bin ile Endonezya, 20 milyon 70 bin ile Rusya, 18 milyon 330 bin ile Meksika, 16 milyon 360 bin ile İspanya, 14 milyon 850 bin ile Şili, 13 milyon 830 bin ile Kanada, 11 milyon 880 bin ile Polonya, 10 milyon 630 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 460 bin ile İsrail izledi.

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Seyşeller ilk sırada

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller’de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 128,98 oldu.

Bu ülkeyi 120,83 doz ile İsrail, 107,53 ile BAE, 85,36 ile San Marino, 77,67 ile Şili, 76,94 ile Malta, 74,29 ile Bahreyn, 73,92 ile Maldivler, 73,43 ile ABD, 73,41 ile İngiltere, 63,67 ile Macaristan, 62,27 ile Butan, 62,15 ile Monako, 55,67 ile Katar, 52,81 ile Uruguay ve 51,82 ile Sırbistan izledi.

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Türkiye en çok aşı yapılan yedinci ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 23 milyon 809 bin 421 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 27,28 oldu.

  • 14 milyon 158 bin 815 kişiye ilk doz, 9 milyon 626 bin 241 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Kuzey-güney uçurumu

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 550 milyon 780 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 283 milyon 300 bin ile Kuzey Amerika ve 230 milyon 430 bin ile Avrupa izledi.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 77 milyon 40 bin, Afrika'da 17 milyon 960 bin, Okyanusya'da 2 milyon 560 bin doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 154 milyon 241 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 228 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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