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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Can kaybı 462 bin 691e yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 462 bin 691’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bin 190’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 627 bin 914’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv


Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 38 bin 568 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 49 bin 90’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 841 olurken, vaka sayısı ise 569 bin 63’e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 11 olurken, 34 bin 561 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 190 bin 660’a çıkarken; 8 bin 960 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 159 bin 452 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 617 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 461’e yükselirken, hasta sayısı 301 bin 815 oldu.

Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni koronavirüs vakası saptandı
KORONAVİRÜS
Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni koronavirüs vakası saptandı

İran'da ölü sayısı 9 bin 392'ye çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 392’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 200 bin 262’ye çıktığı açıklandı.

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