Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi



Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 38 bin 568 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 49 bin 90’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 841 olurken, vaka sayısı ise 569 bin 63’e ulaştı.

KORONAVİRÜS Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 11 olurken, 34 bin 561 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 190 bin 660’a çıkarken; 8 bin 960 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 159 bin 452 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 617 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 461’e yükselirken, hasta sayısı 301 bin 815 oldu.

KORONAVİRÜS Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni koronavirüs vakası saptandı

İran'da ölü sayısı 9 bin 392'ye çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 392’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 200 bin 262’ye çıktığı açıklandı.