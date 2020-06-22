Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 470 bin 821’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 86 bin 990 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 50 bin 659’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 111 olurken, vaka sayısı ise 584 bin 680’e ulaştı.

KORONAVİRÜS Koronavirüs salgınında üç ülkede ölümler zirve yaptı: Son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044, Hindistan'da 445 kişi öldü

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 499 olurken, 34 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 191 bin 575’e çıkarken; 8 bin 962 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 160 bin 377 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 640 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 632’ye yükselirken, hasta sayısı 304 bin 331 oldu.

OYNAT 00:35 Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İran'da ölü sayısı 9 bin 623'e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 623’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 204 bin 952’ye çıktığı açıklandı.