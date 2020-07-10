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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Can kaybı 557 bin 510a yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 557 bin 510’a yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 557 bin 510’a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 557 bin 510’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 394 bin 651’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 225 bin 127’ye ulaştı.

Haber Merkezi DHA
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, bir milyon 795 bin 103 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 69 bin 254’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 632 olurken, vaka sayısı ise 795 bin 605’e ulaştı.

Korkunç rakamlar: Brezilya, Meksika ve Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor
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Korkunç rakamlar: Brezilya, Meksika ve Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış


Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 242 bin 693 olurken, 34 bin 926 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 199 bin 198’e çıkarken; 9 bin 125 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 602’ye yükselirken, hasta sayısı 287 bin 621 oldu.

İran'da ölü sayısı 12 bin 305'e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 305’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 250 bin 458’e çıktığı açıklandı.

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