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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Can kaybı 599 bin 438e yükseldi
DÜNYA

Dünyada koronavirüs bilançosu: Can kaybı 599 bin 438’e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 599 bin 438’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 599 bin 438’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 194 bin 795’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 470 bin 448’e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 48 bin 697 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 77 bin 932’ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 291 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 40 bin 746’ta ulaştı.

DSÖ: Koronavirüse ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
KORONAVİRÜS
DSÖ: Koronavirüse ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok

Güney Amerika'da bilanço yükseliyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 345 bin 537 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 799 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 347 olurken vaka sayısı 326 bin 539’a yükseldi.

Korkunç bilanço: Brezilya, Meksika ve Hindistan korona kâbusu bitmiyor
KORONAVİRÜS
Korkunç bilanço: Brezilya, Meksika ve Hindistan korona kâbusu bitmiyor

Meksika'da ölü sayısı 38 bin 310

Meksika’da son 24 saatte 7 bin 257 yeni vaka açıklanırken; 736 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 331 bin 298 olurken, ölü sayısı ise toplamda 38 bin 310 olarak açıklandı.

Avrupa'da vaka ve ölü sayıları

Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 293 bin 239 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 233’e yükseldiği açıklandı.

İran'da ölü sayısı 13 bin 791'e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 791’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 269 bin 440’a çıktığı açıklandı.

Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi
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Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi
Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan 4 kişi, hastaneye sevk edildi.


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