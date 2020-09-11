Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Can kaybı 913 bin 931e yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 913 bin 931’e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 913 bin 931’e yükseldi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 913 bin 931’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 329 bin 822’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 345 bin 796’ya ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 588 bin 181 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 196 bin 331’e ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 514 bin 50’ye yükseldi
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 514 bin 50’ye yükseldi

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 239 bin 763 vaka bulunuyor.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 129 bin 575’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 710 bin 67’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 344 olarak rapor edildi.

Rusya'nın ilk koronavirüs aşısının dağıtımı başladı
KORONAVİRÜS
Rusya'nın ilk koronavirüs aşısının dağıtımı başladı

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 22 BİN 798’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 798’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 395 bin 488’e çıktığı açıklandı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 353 bin 944’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 742 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 813 olduğu aktarıldı.
İtalya’da toplam vaka sayısı 283 bin 180’e, toplam can kaybı ise 35 bin 587’ye ulaştı. Ülkede 211 bin 885 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Abone Ol Google News
CHPde koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.
18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.