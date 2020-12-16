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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu İyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: İyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: İyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 52 milyonu aştı. Dünya genelinde 20 milyon 362 bin 565 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 52 milyon 25 bin 517'si iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 25 bin 12, Hindistan'da 9 milyon 456 bin 552, Brezilya'da 6 milyon 67 bin 862 ve Rusya'da 2 milyon 176 bin 100 kişi virüsü yenmeyi başardı.

20 milyon kişi iyileşmeyi bekliyor

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 661 bin 191 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 20 milyon 362 bin 565 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 74 milyon 34 bin 294’e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 646 bin 690 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 311 bini geçti
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