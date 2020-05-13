Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Salgın 140'dan fazla ülkeye yayılmaya devam ediyor

En ağır bilanço ise ABD'ye ait.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 920’ye yükselirken; vaka sayısı da 269 bin 520’ye çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada yaklaşık 70 bin kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 232 bin 243 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 116’ya ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 3’üncü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 221 bin 216 olurken, 30 bin 911 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’da vaka sayısı 173 bin 171’e çıkarken; 7 bin 738 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 178 bin 225 kişide virüs tespit edildiği ve 26 bin 991 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 692’ye yükselirken, hasta sayısı 226 bin 463 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 733’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 733’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 110 bin 767’ye çıktığını açıkladı.

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