Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bulaşan sayısı artıyor Sayı 2 milyon 184 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan sayısı artıyor: Sayı 2 milyon 184 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 184 bini aştı. Virüs nedeniyle 146 bin 898 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 146 bin 898 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 553 bin 227 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 184 bin 714'e ulaştı.

  • Çin ana karasında 4 bin 632, Hong Kong'da 4, İtalya'da 22 bin 170, İspanya'da 19 bin 315, Fransa'da 17 bin 920, İngiltere'de 13 bin 729, İran'da 4 bin 869, Belçika'da 4 bin 857, Almanya'da 4 bin 52, Hollanda'da 3 bin 315,
  • Brezilya'da 1952, Türkiye'de 1643, İsveç'te 1333, İsviçre'de 1281, Kanada'da 1195,
  • Portekiz'de 629, Endonezya'da 496, İrlanda'da 486, Meksika'da 486, Hindistan'da 448, Avusturya'da 410, Ekvador'da 403, Romanya'da 400, Filipinler'de 362, Cezayir'de 348, Danimarka'da 321, Polonya'da 314,
  • Peru'da 274, Rusya'da 232, Güney Kore'de 230, Japonya'da 203, Dominik Cumhuriyeti'nde 196, Mısır'da 196, Çekya'da 170, Macaristan'da 156, Norveç'te 152, İsrail'de 148, Kolombiya'da 144, Pakistan'da 135, Fas'ta 130, Ukrayna'da 125, Arjantin'de 122, Panama'da 109, Yunanistan'da 105, Şili'de 105, Sırbistan'da 103,
  • Malezya'da 84, Suudi Arabistan'da 83, Irak'ta 80, Finlandiya'da 75, Lüksemburg'da 69, Avustralya'da 63, Slovenya'da 61, Bangladeş'te 60 ve Moldova’da 54 kişi hayatını kaybetti.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

  • "İspanya 184 bin 948, İtalya 168 bin 941, Fransa 165 bin 27, Almanya 137 bin 698, İngiltere 103 bin 93, Çin ana karası 82 bin 692, İran 77 bin 995, Türkiye 74 bin 193,
  • Belçika 34 bin 809, Brezilya 30 bin 891, Kanada 30 bin 106, Hollanda 29 bin 214, Rusya 27 bin 938, İsviçre 26 bin 732,
  • Portekiz 18 bin 841, Avusturya 14 bin 499, Hindistan 13 bin 495, İrlanda 13 bin 271, İsrail 12 bin 855, İsveç 12 bin 540, Peru 12 bin 491, Güney Kore 10 bin 635,
  • Japonya 9 bin 943, Şili 8 bin 807, Ekvador 8 bin 225, Polonya 7 bin 918, Romanya 7 bin 707, Pakistan 7 bin 25,
  • Norveç 6 bin 905, Danimarka 6 bin 879, Avustralya 6 bin 497, Çekya 6 bin 437, Suudi Arabistan 6 bin 380, Meksika 6 bin 297,
  • Birleşik Arap Emirlikleri 5 bin 825, Filipinler 5 bin 660, Endonezya 5 bin 516, Sırbistan 5 bin 318, Malezya 5 bin 182,
  • Ukrayna 4 bin 662, Singapur 4 bin 427, Belarus 4 bin 204, Katar 4 bin 103, Panama 4 bin 16,
  • Dominik Cumhuriyeti 3 bin 755, Lüksemburg 3 bin 444, Finlandiya 3 bin 369, Kolombiya 3 bin 233,
  • Tayland 2 bin 700, Mısır 2 bin 673, Arjantin 2 bin 669, Güney Afrika 2 bin 605, Fas 2 bin 283, Cezayir 2 bin 268, Yunanistan 2 bin 207, Moldova 2 bin 154,
  • Hırvatistan 1791, Macaristan 1763, İzlanda 1739, Bahreyn 1700, Bangladeş 1572, Kuveyt 1524, Kazakistan 1480, Irak 1434, Estonya 1434, Yeni Zelanda 1409, Özbekistan 1380, Azerbaycan 1283, Slovenya 1268, Ermenistan 1201, Bosna Hersek 1167, Litvanya 1149, Kuzey Makedonya 1081, Umman 1019 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1018."

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 671 bin 425 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 33 bin 286 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsü yenen asırlık çınar, sağlığını güçlü bağışıklık sistemine borçlu
FOTOĞRAF 11
Title
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir hafta süreyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, güçlü bağışıklık sistemi sayesinde dünyayı etkisi altına alan pandemiden kurtulmayı başardı.<br><br> Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 7 Nisan'da hastaneye başvuran ve yapılan testler sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan Havahan Karadeniz, bir haftada hastalığı yenerek taburcu edildi.
Title
Havahan Karadeniz, 107 yaşında yakalandığı Kovid-19'a karşı verdiği savaşla, dünyada bu hastalığı yenen en yaşlı insanlardan biri olarak da tarihe geçti.<br><br> Karadeniz, şimdi ise doktorlarının belirlediği 14 günlük karantina süresini evinde tamamlıyor. Evinde tek başına bu riskli süreci atlatmaya çalışan Karadeniz ile bir süre önce Kovid-19 tadavisi gören torunu Ender Çırağ sosyal mesafeyi de gözetip, her türlü tedbiri alarak ilgileniyor.
Title
Doktorlarının bile iyileşme sürecini şaşkınlıkla izlediği Karadeniz'in, sağlığına kavuşmasındaki en önemli etken, iyi bir tedavi süreciyle birlikte güçlü bağışıklık sistemi.
Title
Bu yaşına kadar hiç ameliyat edilmedi<br><br> Malatya'nın Pötürge ilçesinde doğup büyüyen, 8 yaşından sonra İstanbul'a gelen Karadeniz, 1982 yılında eşini kaybetti. 4 çocuk, 11 torun, 15 de torununun çocuğu bulunan Karadeniz'e, yakın zamanda torununun torununu görmek de nasip olacak.
Title
İlerleyen yaşına rağmen sabahları erkenden uyanan, her gün 5 vakit namazını kılan Karadeniz, her Malatyalı gibi kayısıyı çok seviyor.
Title
Karadeniz, her gün torununun yaptığı Türk kahvesini içmekten büyük keyif alıyor. Beslenmesine özen gösteren Karadeniz, kahvaltıda tereyağ, kaymak, bal, süt tüketiyor. Yoğurtla karıştırılmış haşlanmış buğday ise Karadeniz'in en favori yiyeceklerinin başında geliyor.
Title
Kolestrol ve şeker rahatsızlığı olmayan Karadeniz, tatlı ve meyve tüketmeyi de çok seviyor. Bu yaşına kadar hiç ameliyat geçirmeyen Karadeniz, 107 yaşında olmasına rağmen çok iyi bir hafızaya sahip.
Title
İlk başta hastaneye gitmek istemedi<br><br> Havahan Karadeniz, taburcu edildikten sonra 14 günlük karantina sürecini geçirdiği evinde sorularını yanıtladı.<br><br> Bir gün rahatsızlandığını ve ilk başlarda hastalığa yakalandığını anlamadığını dile getiren Karadeniz, şunları anlattı:<br><br> Doktorlar eve geldi. 'Hastaneye götürelim.' dediler. 'Ben hastaneyi istemiyorum.' dedim. Vazgeçtiler onlar da. Yaşlıyım, hastayım... Büyük kızım telefon etti 'İlla git.' dedi. Ben dedim 'Gitmem.' Kızım 'Gideceksin.' dedi. Sonra düşündüm ki hele bir gideyim ne var? Nüfus cüzdanımı aldım yanıma ve hastaneye gittim. Beni aldılar içeri. Doktorlar baktılar. Dedim ki doktora ne oluyor? Ben evime gitmek istiyorum. Dedi ki 'Sen hastasın, ben seni tedavi ediyorum.' O zaman ben sustum ve 7 gün kaldım orada.
Title
Doktorlar eve geldi. 'Hastaneye götürelim.' dediler. 'Ben hastaneyi istemiyorum.' dedim. Vazgeçtiler onlar da. Yaşlıyım, hastayım... Büyük kızım telefon etti 'İlla git.' dedi. Ben dedim 'Gitmem.' Kızım 'Gideceksin.' dedi. Sonra düşündüm ki hele bir gideyim ne var? Nüfus cüzdanımı aldım yanıma ve hastaneye gittim. Beni aldılar içeri. Doktorlar baktılar. Dedim ki doktora ne oluyor? Ben evime gitmek istiyorum. Dedi ki 'Sen hastasın, ben seni tedavi ediyorum.' O zaman ben sustum ve 7 gün kaldım orada.
Title
Pırıl pırıl doktorlarımız var<br><br> Hastaneye kaldığı süreci anlatan Karadeniz, Gece uykum yoktu. O günlerimi anlatamam, gecelerimi anlatamam. O kadar üzüldüm. ifadelerini kullandı.<br><br> Karadeniz, ileri yaşına rağmen bu hastalığı atlatabilmiş olmasına ilişkin, Çok şükür iyi yaşadık. Bir hastalık geçirmedim. Tabii ki yaşlanınca her şey değişti. Çocuklarım bana ne pişirirse onunla besleniyorum. Çocuklarımdan Allah razı olsun. değerlendirmesinde bulundu.
Title
Beslenmesine de çok dikkat ettiğini dile getiren Karadeniz, Beslenmeme çok dikkat ederim. Bir yere çıkmam, hep evdeyim. Çünkü benim düşme tehlikem var. Biraz gidip, geldim mi düşüyorum. dedi. <br><br> Sağlığına kavuşmasına yardımcı olan doktorlara da teşekkür eden Karadeniz, şunları söyledi: <br><br> Sizin sağlığınızı istiyorum. Allah razı olsun, bize bakıyorsunuz. Bu az bir şey değil. Biz bir şey bilmiyorduk, hastalığım çıktı bak nelere döndü? Doktor olmasa ne olacak? Pırıl pırıl doktorlarımız var, sağ olsunlar, var olsunlar. Evde karantinaya 14 gün devam edeceğim. Doktorum 'Kendine iyi bacakasın.' diye tembihledi. Gitmek, gelmek yok. Burada anca mutfağa gidip geliyorum ama şükrediyorum.
Koronavirüsü yenen asırlık çınar, sağlığını güçlü bağışıklık sistemine borçlu
Koronavirüsü 107 yaşında yenerek sağlığına kavuşan Havahan Karadeniz, "dünyada bu hastalığı yenen en yaşlı insanlardan biri" olarak tarihe geçti. Karadeniz, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü güçlü bağışıklık sistemi ve iyi bir tedavi süreciyle yendi. Peki asırlık çınar, böylesine güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyor?

Sağlığına kavuşan koronavirüs hastaları
OYNAT 00:00
Sağlığına kavuşan koronavirüs hastaları "Penguen dansı"yla taburcu edildi
Zonguldak'ta, koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 kişi, hastaneden evlerine, penguen dansı ile gönderildi. Ereğli ilçesinde koronavirüs teşhisiyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 33 yaşındaki Ferda S. ile 50 yaşındaki Gönül A'nın tedavileri tamamlandı. Hastaneden taburcu edilirken sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yapan Ferda S. ve Gönül A, sağlık personeline gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. Son 3 günde ilçedeki özel hastaneden taburcu olan kişi sayısı ise 4'e çıktı.


Abone Ol Google News
Babası gibi hadsiz

Babası gibi hadsiz

'Umarım ölecek yaşlılar sizin tarafınızdan olur' tweet'i attı.
Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlar istenen ilaçlar yasal olmayan yollarla geldi..
300 milyon dolarTürkiyede kalabilir

300 milyon dolar
Türkiye'de kalabilir

​Çatıdan enerjiyle gaz ithalatında denge değişebilir.
İzdihama çifte engel

İzdihama çifte engel

​Fırına gitmeyi son dakikaya bırakanlar için önlem alınacak...
Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

​Sokağa çıkama yasağı öncesi Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 lira.
3 ay ertelenip<br>yapılandırılabilecek

3 ay ertelenip
yapılandırılabilecek

​Su ve elektrik faturaları için iki farklı karar çıktı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir.
Devler<br>üretime başlıyor

Devler
üretime başlıyor

​Bir bir fabrikalarını açacakları tarihleri paylaştılar.
Karantinada<br>sona yaklaşıyoruz

Karantinada
sona yaklaşıyoruz

​Bilim Kurulu üyesi 'Gevşeme olmazsa' diyerek tarih verdi.
Lisede üretildi!

Lisede üretildi!

MEB duyurdu: ​Uzaktan kontrollü solunum cihazı
Arayın biz sizi <br>gelip alırız

Arayın biz sizi
gelip alırız

​Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu.
500 bin TL<br>ceza kesebilecekler

500 bin TL
ceza kesebilecekler

​Fahiş fiyat ve stoka karşı kurul oluşturuluyor.
5 derece artacak

5 derece artacak

​Meteoroloji'den sevindiren haber.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Talimatı<br>Erdoğan verdi

Talimatı
Erdoğan verdi

​Yurt dışında olan 25 bin Türk için büyük 'Ramazan operasyonu'.
Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

​Çin'de bir günde bin 290 kişinin daha öldüğü tespit edildi.
Sadece bilim<br> kurgu hikayesi

Sadece bilim
kurgu hikayesi

​İran kendini yalanladı, dünyaya rezil oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.