Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 126 bin 758 oldu
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 126 bin 758 oldu

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 126 bin 758 oldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231’e yükselirken; 484 bin 729 kişi de tedavi edildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 255’e yükselirken; vaka sayısı da 174 bin 60’a çıktı.

İran'da ölü sayısı 4 bin 683'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 683’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 74 bin 877’ye çıktığını açıkladı.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

ABD’de vaka sayısı 614 bin 246

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 614 bin 246 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 64 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 100 bin 387 test yapıldığı bildirildi.

Ora Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında yükseliş

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 162 bin 488 olurken, 21 bin 67 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 132 bin 210’a çıkarken; 3 bin 495 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 143 bin 303 kişide virüs tespit edildiği ve 15 bin 729 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107’ye yükselirken, hasta sayısı 93 bin 873 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakalarının yoğunluk haritasını açıkladı
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Türkiye genelindeki dağılım
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Kayseri
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Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 403 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tanısı konuldu, 842 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakalarının yoğunluk haritasını açıkladı
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