Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 47'ye, vaka sayısı 3 milyon 603 bin 517'ye ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

  • "Kanada (3 bin 767), Türkiye (3 bin 397), İsveç (2 bin 769), Meksika (2154), İsviçre (1779), Hindistan (1395), İrlanda (1303), Rusya (1356), Peru (1286), Ekvador (1564) ve Portekiz (1063)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 169 bin 333 kişi iyileşirken 2 milyon 184 bin 137 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Abone Ol Google News
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Kira ve faturalarımızıdevletin ödediğiiddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.

'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.

Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.
Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti.
Her an çökebilirler

Her an çökebilirler

​İstanbul'da tarihi surlarda korkutan gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.