Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 750 bini aştı. Virüs nedeniyle 191 bin 150 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 790 bin 688 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde vaka sayılarında azalma yaşanıyor.
Dünya genelinde vaka sayılarında azalma yaşanıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 750 bin 864 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (106 bin 800), İspanya (89 bin 250), ABD (85 bin 922), Çin (77 bin 257), İran (64 bin 843), İtalya (57 bin 576), Fransa (42 bin 88), Brezilya (26 bin 573) ve İsviçre (20 bin 600) oldu.

Türkiye'de de şimdiye dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 732 bin 702'e ulaşırken virüs nedeniyle 191 bin 150 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 790 bin 688 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sında kısıtlamalar uygulanıyor
EKONOMİ
Dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sında kısıtlamalar uygulanıyor
Abone Ol Google News
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.
Bu gurur Türkiyenin

Bu gurur Türkiye'nin

Dünya devleri bir parçasını bile satmazken, en iyisini ürettik.
Özür dilettiler

Özür dilettiler

​İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Ataklı: Üzdüysem özür dilerim.
Bazıları hiç açılmayabilir

Bazıları hiç açılmayabilir

​Korona karantinası sonrası için çarpıcı açıklama.
'Çin'den çok <br>hastalık gelir'

'Çin'den çok
hastalık gelir'

​Burak Yılmaz, Çin'de gördüklerini anlattı.
CNN öve öve bitiremedi

CNN öve öve bitiremedi

​ABD'li muhabir: Türkiye'deki imkanlar ne bizde ne Avrupa'da yok.

Böyle mücadele ediliyor

Böyle mücadele ediliyor

​Maskeli kahramanların saniyelere karşı savaştığı anlar kaydedildi.

İşte gerçek kahraman

İşte gerçek kahraman

​CİMER'e yazıp gönüllü görev istedi, korona savaşında vefat etti.

Özel uçuşla ilk tahliye

Özel uçuşla ilk tahliye

ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu başladı.
İttifak çatırdıyor

İttifak çatırdıyor

​​Akşener'den gizli ortak HDP'yi kızdıracak "PKK'nın uzantısı" çıkışı.
Acı haberi <br>paylaştı

Acı haberi
paylaştı

Donk'u yıkan ölüm: Koronadan hayatını kaybetti.
En kritik dönem!

En kritik dönem!

​Uzmanlar ramazan ve bayram için uyardı.
'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

​Kurallara uyalım ki onlar da rahat bir ramazan geçirsin.
Ücretsiz<br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Bakan açıkladı, cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.