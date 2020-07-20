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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 647 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 647 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 647 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 14 milyon 647 bin 584’e ulaştı. Virüs nedeniyle 608 bin 987 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 608 bin 987 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 737 bin 852 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

Papua Yeni Gine'de koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı
DÜNYA
Papua Yeni Gine'de koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Dünya genelinde tedavisi süren 5 milyon 300 bin 745 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 3 milyon 898 bin 550 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 143 bin 289 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
OYNAT 00:59
Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.


Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle:

  • "Brezilya (2 milyon 99 bin 896), Hindistan (bir milyon 118 bin 780), Rusya (771 bin 546), Güney Afrika (364 bin 328), Peru (353 bin 590), Meksika (344 bin 224), Şili (330 bin 930), İspanya (307 bin 335), İngiltere (294 bin 792), İran (273 bin 788), Pakistan (265 bin 83), Suudi Arabistan (250 bin 920), İtalya (244 bin 434), Türkiye (219 bin 641), Bangladeş (204 bin 525) Almanya (202 bin 845), Kolombiya (197 bin 278), Fransa (174 bin 674), Arjantin (126 bin 755), Kanada (110 bin 338), Katar (106 bin 648), Irak (92 bin 530), Mısır (87 bin 775), Endonezya (86 bin 521), Çin (83 bin 682), İsveç (77 bin 281), Ekvador (74 bin 13), Kazakistan (71 bin 838), Filipinler (67 bin 456), Umman (66 bin 661), Belarus (66 bin 95), Belçika (63 bin 893), Bolivya (59 bin 582), Kuveyt (59 bin 204), Ukrayna (58 bin 842), , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (56 bin 922), Panama (53 bin 468), Dominik Cumhuriyeti (52 bin 855), Hollanda (51 bin 725) ve İsrail (50 bin 289) ."

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
KORONAVİRÜS
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde sıralandı:

  • "Brezilya 79 bin 533, İngiltere 45 bin 300, Meksika 39 bin 184, İtalya 35 bin 45, Fransa 30 bin 152, İspanya 28 bin 420, Hindistan 27 bin 503, İran 14 bin 188, Peru 13 bin 187, Rusya 12 bin 342, Belçika 9 bin 800, Almanya 9 bin 163, Kanada 8 bin 852, Şili 8 bin 503, Kolombiya 6 bin 736, Hollanda 6 bin 136, İsveç 5 bin 619, Pakistan 5 bin 599, Türkiye 5 bin 491, Ekvador 5 bin 313, Güney Afrika 5 bin 33, Çin 4 bin 634, Mısır 4 bin 302, Endonezya 4 bin 143, Irak 3 bin 781, Bangladeş 2 bin 618, Suudi Arabistan 2 bin 486, Arjantin 2 bin 260, Bolivya 2 bin 151, Filipinler 1831, Ukrayna 1485, Panama 1096, Dominik Cumhuriyeti 981, Belarus 499, İsrail 409, Kuveyt 408, Kazakistan 375, BAE 339, Umman 318 ve Katar 157.”
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