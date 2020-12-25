Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 80 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 80 milyon 2 bin 897'ye yükseldi.

KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 337 bini geçti

Lider hala ABD

ABD, 19 milyon 135 bin 910 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 165 bin 194 ile Hindistan, 7 milyon 430 bin 980 ile Brezilya, 2 milyon 992 bin 706 ile Rusya, 2 milyon 527 bin 509 ile Fransa, 2 milyon 221 bin 312 ile İngiltere, 2 milyon 118 bin 255 ile Türkiye, 2 milyon 9 bin 317 ile İtalya, 1 milyon 869 bin 610 ile İspanya, 1 milyon 624 bin 998 ile Almanya, 1 milyon 571 bin 680 ile Arjantin, 1 milyon 559 bin 766 ile Kolombiya, 1 milyon 362 bin 564 ile Meksika, 1 milyon 249 bin 79 ile Polonya, 1 milyon 189 bin 203 ile İran ve 1 milyon 12 bin 167 ile Peru izliyor.

REKLAM

KORONAVİRÜS Koronavirüsün ortaya çıktığı iddia edilen laboratuvarın sorumlusu: Ziyarete açığız

50 milyonu aşkın kişi virüsü yendi

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 753 bin 799 kişi yaşamını yitirdi, 56 milyon 341 bin 152 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.