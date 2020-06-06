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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüslü insan sayısı 6 milyon 860 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüslü insan sayısı 6 milyon 860 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 861 bin 716’ya ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 398 bin 483 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 361 bin 447 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavi sürecinde 3 milyon 101 bin 786 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 965 bin 912 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 111 bin 394 kişi yaşamını yitirdi. 

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (646 bin 6), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 58), İngiltere (283 bin 311), Hindistan (236 bin 954), İtalya (234 bin 531), Peru (187 bin 400), Almanya (185 bin 414), Türkiye (168 bin 340), İran (167 bin 156), Fransa (153 bin 55), Şili (122 bin 499), Meksika (110 bin 26), Suudi Arabistan (95 bin 748), Kanada (94 bin 335), Pakistan (93 bin 983), Çin (83 bin 30), Katar (65 bin 495), Bangladeş (60 bin 391) ve Belçika (58 bin 907).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 40 bin 261, Brezilya 35 bin 47, İtalya 33 bin 774, Fransa 29 bin 111, İspanya 27 bin 134, Meksika 13 bin 170, Belçika 9 bin 566, Almanya 8 bin 763, İran 8 bin 134, Kanada 7 bin 703, Hindistan 6 bin 649, Rusya 5 bin 725, Peru 5 bin 162, Türkiye 4 bin 648, Çin 4 bin 634, Pakistan 1935, Şili 1448, Bangladeş 811, Suudi Arabistan 642 ve Katar 49."

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Jordan Markası'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatları önemlidir. Bu, tartışmaya yol açmayı amaçlayan bir açıklama değil. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız. Michael Jordan ile Jordan Markası'nın, ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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