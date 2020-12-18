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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısı 53 milyonu aştı. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Türkiye'de ise 1 milyon 721 bin kişi sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 53 milyon 198 iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 294 bin 974, Hindistan'da 9 milyon 520 bin 827, Brezilya'da 6 milyon 177 bin 702 ve Rusya'da 2 milyon 228 bin 633 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 721 bin 607 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 20 milyon 770 bin 870 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Dünya Aralık 2019'dan bu yana mücadele ediyor

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 75 milyon 442 bin 628'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 671 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

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