Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 67 milyonu geçti Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerinin sayısının 67 milyonu geçtiği bildirildi. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. ABD'de 14 milyon 116 bin 779, Hindistan'da 10 milyon 173 bin 747, Brezilya'da 7 milyon 339 bin 703 ve Rusya'da 2 milyon 909 bin 680 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Haber Merkezi 15 Ocak 2021, 20:42 Son Güncelleme: 15 Ocak 2021, 20:46 AA