Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 170 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 170 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı. Koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 96'ya, vaka sayısı 2 milyon 471 bin 46'ya ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçti.

Koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 96'ya, vaka sayısı 2 milyon 471 bin 46'ya ulaştı.

Dünyada koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 640 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 640 bini aştı
  • Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 42 bin 201 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 114 ile İtalya, 20 bin 852 ile İspanya, 20 bin 265 ile Fransa, 16 bin 509 ile İngiltere, 5 bin 828 ile Belçika, 5 bin 209 ile İran, 4 bin 632 ile Çin ve 4 bin 706 ile Almanya takip etti.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı
KORONAVİRÜS
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı

İtalya'da koronavirüs vaka sayısı ilk kez düştü
KORONAVİRÜS
İtalya'da koronavirüs vaka sayısı ilk kez düştü

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

  • "Hollanda (3 bin 751), Brezilya (2 bin 845), Türkiye (2 bin 140), Kanada (1680), İsveç (1580) ve İsviçre (1429)"

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 644 bin 589 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 656 bin 361 vaka bulunuyor.

Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.
"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.

Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.
Terbiyesizliğin bu kadarı

Terbiyesizliğin bu kadarı

​Devletin uçak gönderip tahliye ettiği kadından parmak hareketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.