Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüsün ağır bilançosu Ölü sayısı 146 bin 873
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüsün ağır bilançosu: Ölü sayısı 146 bin 873

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 146 bin 873’e, virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 183 bin 942’ye yükseldi. Salgın tedavisi görerek iyileşen kişi sayısı 552 bin 822 oldu.

Haber Merkezi DHA
Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor.
Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 19 bin 315’e yükselirken; vaka sayısı da 184 bin 948’e çıktı.


İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 869’A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 869’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 77 bin 995’e çıktığını açıkladı.


ABD’DE VAKA SAYISI 678 BİN 210

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 678 bin 210 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 641 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 411 bin 394 test yapıldığı bildirildi.


ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 168 bin 941 olurken, 22 bin 170 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 137 bin 698’e çıkarken; 4 bin 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 165 bin 27 kişide virüs tespit edildiği ve 17 bin 920 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 729’a yükselirken, hasta sayısı 103 bin 93 oldu.

Almanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükseldi
KORONAVİRÜS
Almanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükseldi

Çin'de koronavirüsten evde ölenler ortaya çıkmaya başladı: Bir günde bin 290 kişi tespit edildi
KORONAVİRÜS
Çin'de koronavirüsten evde ölenler ortaya çıkmaya başladı: Bir günde bin 290 kişi tespit edildi
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