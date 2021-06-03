Koronavirüs Dünya genelinde Kovid-19 bilançosu Ölenlerin sayısı 3,7 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde Kovid-19 bilançosu: Ölenlerin sayısı 3,7 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde Kovid-19 bilançosu: Ölenlerin sayısı 3,7 milyonu geçti
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 708 bin 503’e ulaştı.

En fazla ABD

En fazla can kaybı 611 bin 20 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 467 bin 706 ile Brezilya, 338 bin 13 ile Hindistan, 228 bin 146 ile Meksika, 184 bin 942 ile Peru, 127 bin 794 ile İngiltere, 126 bin 283 ile İtalya, 122 bin 660 ile Rusya, 109 bin 758 ile Fransa, 89 bin 808 ile Kolombiya ve 89 bin 510 ile Almanya izledi.

Türkiye'de ise 2 Haziran itibarıyla toplam 47 bin 768 kişi yaşamını yitirdi.İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 172 milyon 572 bin 360 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 155 milyon 182 bin 972 kişi iyileşti.

  • Halen 13 milyon 620 bin 885 hastanın tedavisi sürüyor.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişi aşılandı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişi aşılandı

Rize'de 40 bin kişilik 'çay göçü': Korkulan vaka artışı olmadı
FOTOĞRAF 16
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Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize’ye büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı.
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Kentte son 1,5 ayda sadece İstanbul’un trafik kodu olan ‘34’ plakalı 20 bin dolayında araç girişi tespit edildi.
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Bölgeye gelenlere ise 10 gün izole olmaları, çay bahçesi ile evleri arasında kalmaları, toplu buluşmalardan kaçınmaları çağrısı yapıldı.
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Çay göçü ile birlikte vaka artışı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı.
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Sıkı denetimler ve üreticilerin kurallara uyması sonucu önceki hafta her 100 bin kişide 119,64 olarak açıklanan vaka sayısı 83,63’e geriledi.
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Rize son bir hafta içinde nüfusa göre 'en çok vaka azalan iller' arasında 6'ncı sırada yer aldı.
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‘İYİ DURUMDAYIZ AMA YETERLİ DEĞİL’ <br> <br> Vatandaşların uyarıları dikkate aldığını söyleyen Vali Kemal Çeber, bu durumun kenti iyi bir noktaya doğru getirdiğini, ancak hala yeterli olmadığını söyledi. Vali Çeber, “Karadeniz insanının sıcakkanlılığı ile biz sevincimizi, hüznümüzü hep iç içe yaşarız. Cenazeye de sevince de herkes koşar.
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İşte bu durum bizi bu pandemi döneminde biraz yordu. Bu durumu da sık sık ifade ettik. Vatandaşlarımızın uyarılara uyması bizi iyi bir noktaya doğru getirdi. Ancak hala yeterli noktada değiliz” dedi.
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‘DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR YAPILAN BİR İLDEYİZ’ <br> <br> Rize'nin çay hasadı ile birlikte özel bir durumu olduğunu kaydeden Vali Çeber, şunları söyledi: “İlimize çay işçiliği için yurt dışından gelen olmasa da son 1,5 ayda yurt içinden müstahsil, yarıcı, çay işçisi olarak 40 bin civarında kişi geldi. Geçen yıl gelip dönmeyen 10-15 bin civarında hemşehrimiz de var.
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İl dışından gelenlerden evleri ve çay bahçeleri arasında kendilerini izole etmelerini ve sağlıklı bir şekilde çay hasadı dönemini tamamlamalarını rica ettik. Bu uyarıları dikkate aldıklarını gördük.
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En yoğun sosyal hareketlilik Rize'de. Buna uygun davranalım. Çünkü biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Başka bir vilayette 10 bin kişi 20 kilometrekare alanda ticari, ekonomik, sosyal hayatını yürütüyor ise biz 10 bin kişiyle 3 kilometrekare içerisinde yürütüyoruz. Çünkü çok dar alanda yaşayan bir vilayetiz.
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Hem buna dikkat etmemiz lazım hem de çay sezonunun getirdiği hareketliliğe dikkat etmemiz lazım. Hemşerilerimiz kurallara uyma özenlerine devam ederlerse istenen seviyelere geleceğiz.”
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‘HEMŞEHRİLERİMİZİN DİKKATİ İLE BU SEVİYEYE GELDİK’ <br> <br> Rizelilerin dikkati sayesinde vaka sayılarında gerileme olduğunu kaydeden Vali Çeber, “Çay için gelen, çay sektöründe çalışan hemşehrilerimizin dikkati olmasa 500'lü seviyelerden bugün indiğimiz 80'li seviyelere gelemezdik.
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2 hafta önce en fazla düşüş sağlayan onuncu, bu hafta 6’ncı il olamazdık. Rize'ye çay için 20 bine yakın İstanbul plakalı araç giriş yaptı.
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Bu kadar insanı ilimizde memnuniyetle misafir etmekle beraber bu düşüşü sağlayabiliyorsak bu tamamen vatandaşımızın hassasiyeti ve özeni ile ilgilidir.
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Hep beraber üzerimize düşen görevi yapınca da inşallah çok kısa zamanda tamamen normal hayata da başlayacağız” diye konuştu.
Rize'de 40 bin kişilik 'çay göçü': Korkulan vaka artışı olmadı
Rize'ye çay tarımı için büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Kente son 1,5 ayda sadece İstanbul plakalı, yaklaşık 20 bin araç geldi. Çay göçü ile birlikte vakaların artacağı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı, vakalar geriledi. Vali Kemal Çeber “Hemşehrilerimiz kurallara uyma özenlerine devam ederlerse istenen seviyelere geleceğiz” dedi.

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