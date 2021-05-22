Dünya genelinde Kovid-19 bilançosu: Vaka sayısı 166 milyon 854 bine

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 864 bini, Hindistan'da 26 milyon 522 bini, Brezilya'da 15 milyon 976 bini ve Fransa'da 5 milyon 593 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 600 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine Kovid-19'un "Hindistan varyantına" atıfta bulunan içerikleri kaldırmaları talimatını verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Kovid-19 tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri Sputnik-V aşısının ihracatı ve Japonya'da üretimine hazır olduğunu söyledi.

Tayland’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında eğitimli "dedektör köpekler" göreve başladı.

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KKTC'de tedbirler gevşetildi

KKTC'de Kovid-19 ile mücadelede uygulanan tedbirler gevşetildi. 24 Mayıs 2021'den itibaren haftanın tüm günleri 23.00 ile 05.00 saatlerinde temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Malezya'da yasaklar geri geldi

Malezya'da hükümet, Kovid-19 vakalarında görülen yoğun artış nedeniyle, uygulamadaki yasakların kapsamını artırdı. 25 Mayıs'tan itibaren işletmelerin saat 08.00'den 20.00'ye kadar açık tutulacağı, toplu taşımaların kapasitesinin yüzde 70'ten 50'ye düşürüleceği kaydedildi.

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