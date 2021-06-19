Koronavirüs Dünya genelinde Kovid-19a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 580 milyon dozu aştı
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Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 580 milyon dozu aştı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesi verilerine göre, dünya genelinde 2 milyar 580 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde Kovid-19a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 580 milyon dozu aştı
Foto:Arşiv

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 990 milyon 260 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 316 milyon 50 bin ile ABD, 272 milyon 388 bin ile Hindistan, 85 milyon 390 bin ile Brezilya, 73 milyon 360 bin ile İngiltere, 65 milyon 740 bin ile Almanya, 46 milyon 950 bin ile Fransa, 45 milyon 20 bin ile İtalya, 40 milyon 682 bin ile Türkiye, 39 milyon 150 bin ile Meksika, 35 milyon 410 bin ile İspanya, 34 milyon 550 bin ile Endonezya, 34 milyon 340 bin ile Rusya, 31 milyon 420 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Japonya, 26 milyon 210 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.

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  • Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 144,57 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Seyşeller’de 140, Malta'da 139,54, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,94, Bahreyn'de 113,16, Moğolistan'da 109,45, Şili'de 109,15, İngiltere'de 108,06 ve İzlanda'da 104,08 oldu.

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Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 40 milyon 682 bin 615 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 48,16 oldu. 26 milyon 358 bin kişiye ilk doz, 14 milyon 324 bin 615 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 178 milyon 668 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 868 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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